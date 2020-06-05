Документ "Об исполнении госбюджета за 2019 год" принят в первом чтении

На пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение в первом чтении законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2019 год".

Как сообщает Report, законопроект представил парламенту председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили.

Доходы госбюджета в 2019 году составили 24 млрд 218,1 млн манатов против прогноза в 23 млрд 168 млн манатов, исполнены на 104,5 процента. Обеспечено исполнение сверх прогноза на 1 млрд 050,1 млн манатов или 4,5%, по сравнению с 2018 годом больше на 1 млрд 709,2 млн манатов или 7,6%.

В структуре доходов бюджета 7 млрд 672,3 млн манатов и 31,7% поступило по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, 4 млрд 408,6 млн манатов или 18,2% - по линии Государственного таможенного комитета, 11 млрд 364,3 млн манатов или 46,9% - трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, 772,9 млн манатов или 3,2% - прочих доходов (578,9 млн манатов – платные услуги бюджетных организаций, 182,6 млн манатов – прочие поступления, 11,4 млн манатов – поступления от аренды земель, на которых находятся приватизированные гособъекты).

Без учета трансфертов ГНФАР доходы госбюджета в 2019 году составили 12 млрд 853,8 млн манатов, что на 1 млрд 303,9 млн манатов или 11,3% больше, чем в 2018 году.

Расходы госбюджета на 2019 год составили 24 млрд 425,9 млн манатов против прогноза в 25 млрд 190 млн манатов, исполнены на 97%. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 1 млрд 694,3 млн манатов или на 7,5%.

В структуре расходов госбюджета на 2019 год 13 млрд 528,9 млн манатов или 55,4% составили текущие расходы (на 1 млрд 974,5 млн манатов или 17,1% больше, чем в 2018 году), 9 млрд 372,2 млн манатов или 38,4% - капитальные расходы (на 430,6 млн манатов или 4,8% больше, чем в 2018 году), 1 млрд 524,8 млн манатов или 6,2 процента - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

В 2019 году на расходы на научную деятельность направлено 122,3 млн манатов или 0,5%, на образование - 2 млрд 489,8 млн манатов (10,2%), здравоохранение - 948,2 млн манатов или 3,9%, на социальную защиту и соцобеспечение направлено 2 млрд 401 млн манатов или 9,8% расходов госбюджета.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.