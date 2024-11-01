Доходы владельцев облигаций превысили 13 миллионов долларов США

1 ноября на счета владельцев облигаций SOCAR была зачислена последняя в 2024 году купонная выплата в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов США по облигациям номинальной стоимостью 1000 долларов США, выпускаемых сроком обращения на 5 лет с годовой доходнос

1 ноября на счета владельцев облигаций SOCAR была зачислена последняя в 2024 году купонная выплата в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов США по облигациям номинальной стоимостью 1000 долларов США, выпускаемых сроком обращения на 5 лет с годовой доходностью в 4,5% и ежеквартальной выплатой купонного дохода.

Как сообщили Report в SOCAR Capital, очередная купонная выплата по облигациям состоится 1 февраля 2025 года.

По итогам 12-й купонной выплаты облигации SOCAR, обладающие статусом самой инвестируемой корпоративной ценной бумаги на местном фондовом рынке, в очередной раз принесли инвесторам доход в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов. Таким образом, общий доход владельцев облигаций вырос до 13 миллионов 500 тысяч долларов США (в конце периода обращения общая сумма дохода составит 22,5 миллиона долларов США).

На сегодняшний день объем операций с облигациями SOCAR на вторичном рынке достиг 50 миллионов долларов США, а количество заключенных сделок составляет 900. С 2016 года по настоящее время облигации SOCAR принесли инвесторам доход на общую сумму почти 40 миллионов долларов США.

Облигации SOCAR можно приобрести в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также во всех инвестиционных компаниях, официально действующих в Азербайджане.

Подробная информация доступна по номеру *1999, а также на сайтах socarcapital.az, socaristiqraz.az.

Отметим, что официальную информацию об облигациях SOCAR можно получить только в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, в инвестиционных компаниях зарегистрированных в нашей стране, а также по номеру и на веб–сайтах, указанных выше.