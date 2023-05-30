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Доходы сводного бюджета Азербайджана увеличены на 30%, а расходы - на 9%

Доходы сводного бюджета Азербайджана увеличены на 30%, а расходы - на 9% Доходы пересмотренного сводного бюджета Азербайджана на 2023 год прогнозируются в размере 42 949,1 млн манатов, что на 9 923,4 млн манатов или 30% больше утвержденного показателя.
Финансы
30 мая 2023 г. 15:40
Доходы сводного бюджета Азербайджана увеличены на 30%, а расходы - на 9%

Доходы пересмотренного сводного бюджета Азербайджана на 2023 год прогнозируются в размере 42 949,1 млн манатов, что на 9 923,4 млн манатов или 30% больше утвержденного показателя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, расходы сводного бюджета прогнозируются в размере 41 213,9 млн манатов, что на 3 244,5 млн манатов или 8,5% больше утвержденного показателя и на 6 140,3 млн манатов или 17,5% больше показателя исполнения 2022г.

Сводный бюджет прогнозируется с дефицитом в размере 4 943,6 млн манатов, однако за счет дополнительных доходов в размере 6 678,9 млн манатов будет создан профицит бюджета в размере 1 735,3 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases consolidated budget revenues by 30%, expenses by 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri 30 %, xərcləri isə 9 % artırılır

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