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Доходы Суэцкого канала снизились более чем на 20% из-за ситуации в Красном море

Доходы Суэцкого канала снизились более чем на 20% из-за ситуации в Красном море Доходы от эксплуатации египетского Суэцкого канала за минувший год снизились более чем на 20%, чуть превысив $7 млрд.
Финансы
18 июля 2024 г. 14:50
Доходы Суэцкого канала снизились более чем на 20% из-за ситуации в Красном море

Доходы от эксплуатации египетского Суэцкого канала за минувший год снизились более чем на 20%, чуть превысив $7 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

"Доходы канала за минувший финансовый 2023-2024 год (завершился 30 июня) снизились на 23%", - отметил Рабиа.

По его словам, доходы Суэцкого канала за прошедший год упали до $7,2 млрд. Рабиа указал, что на финансовые показатели деятельности канала "самым негативным образом повлияла напряженная обстановка в южной части Красного моря" в связи с нападениями отрядов мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" на проходящие в этой зоне корабли.

В начале июля Центральный банк Египта предоставил данные, свидетельствующие о том, что доходы Суэцкого канала за первые девять месяцев финансового года (с июля 2023 года по март 2024 года) сократились до $5,8 млрд по сравнению с $6,2 млрд за тот же период прошлого года. Основной причиной были названы напряженность в Красном море и решения судовладельцев направлять свои суда по пути вокруг Африканского континента без использования преимуществ Суэцкого канала.

Вместе с тем Рабиа подтвердил, что "администрация канала проводит гибкую политику в области оплаты за прохождение судов по каналу, на постоянной основе взаимодействует с международными компаниями по этой проблеме". По его убеждению, Суэцкий канал "остается самой безопасной альтернативой для глобальной торговли и международного судоходства".

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Версия на английском языке Suez Canal revenues down over 20% due to Red Sea situation

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