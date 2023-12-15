Доходы по портфелю ценных бумаг Азербайджана выросли более чем вдвое

В январе-сентябре 2023 года доходы по портфелю ценных бумаг Азербайджана увеличились в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 442 млн долларов США.

В январе-сентябре 2023 года доходы по портфелю ценных бумаг Азербайджана увеличились в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 442 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров сказал сегодня на брифинге.

По его словам, баланс вторичных доходов страны на протяжении 9 месяцев был профицитным, однако профицит снизился по сравнению с показателями прошлого года.

"Это также связано с уменьшением объема денежных переводов, поступающих в страну. В прошлом году поступило 2,8 млрд долларов США, в этом году поступило 1,28 млрд долларов США, из которых 829 млн долларов США были переведены из России", - сказал он.