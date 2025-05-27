Доходы от упрощенного налога в Азербайджане выросли более чем на 7%

Доходы от упрощенного налога в Азербайджане выросли более чем на 7%

В 2024 году поступления от упрощенного налога в бюджет Азербайджана составили 382,9 млн манатов, что на 9,9 млн манатов или 2,7% больше прогнозируемых 373 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", по сравнению с 2023 годом сборы выросли на 25,9 млн манатов или 7,3%.

Юридические лица обеспечили 55,3% или 211,8 млн манатов поступлений от этого вида платежа, а физические лица - 44,7% или 171,1 млн манатов. Перевыполнение плана связано с тем, что объем ВВП в ненефтяном секторе оказался на 955,6 млн манатов больше макроэкономического прогноза (реальный темп роста - на 0,7 п.п.), в транспортном секторе - на 426,3 млн манатов (5,1%), в строительном секторе - на 33,1 млн манатов.

Рост по сравнению с 2023 годом обусловлен увеличением оборота по упрощенному налогу в различных секторах экономики: в торговле - на 49,6 млн манатов или 3,3%, в сфере услуг - на 339,5 млн манатов или 11,4%, в строительстве - на 2,2 млн манатов или 12,1%, в связи - на 3 млн манатов или 10,4%. Поступления упрощенного налога от лиц, занимающихся строительством зданий, выросли в 2,4 раза или на 2,6 млн манатов, от операторов и продавцов спортивных тотализаторов - на 7,8 млн манатов или 7,7%, от лиц в сфере общепита (по ставке 8%) - на 12 млн манатов или 36,5%.