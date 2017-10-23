Доходы от финансовых санкций в бюджете Азербайджана на 2018 год сохранены в прежнем объеме

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Поступления от финансовых санкций в госбюджет Азербайджана в 2018 году прогнозируются в объеме 140 млн манатов, аналогично прогнозу на 2017 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроекты государственного и сводного бюджетов на 2018 год.
Следует отметить, что в первоначальном прогнозе бюджета на 2017 год поступления от финансовых санкций по линии министерства налогов планировались в объеме 90 млн манатов, что на 90 млн манатов или 50% меньше прогноза на 2016 год. Позже в уточненном бюджете прогноз по штрафам и санкциям был увеличен на 50 млн манатов.
Nərmin RəhimovaАвтор новости