Доходы от финансовых санкций в бюджете Азербайджана на 2018 год сохранены в прежнем объеме

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Поступления от финансовых санкций в госбюджет Азербайджана в 2018 году прогнозируются в объеме 140 млн манатов, аналогично прогнозу на 2017 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроекты государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

Следует отметить, что в первоначальном прогнозе бюджета на 2017 год поступления от финансовых санкций по линии министерства налогов планировались в объеме 90 млн манатов, что на 90 млн манатов или 50% меньше прогноза на 2016 год. Позже в уточненном бюджете прогноз по штрафам и санкциям был увеличен на 50 млн манатов.