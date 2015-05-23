Доходы населения России резко снижаются

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В апреле текущего года реальные доходы населения России в годовом исчислении уменьшились на 4%. По данным статистического комитета России, расчеты проводились с учетом инфляции и принудительных выплат. Отметим, что снижение продолжается в течение 6 месяцев. Последний раз рост доходов наблюдался в октябре 2014 года.

Как сообщает Report, падение реальных доходов населения резко снижается с начала 2015 года. Так, в январе снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 0,8%, в феврале - 1,6%, в марте - 1,8% и в апреле 4%. В результате в первые 4 месяца общее снижение в годовом исчислении составило 2,2%. Отметим, что в 2014 году доходы населения России уменьшились на 0,8%.

Доходы на душу населения в апреле по сравнению с прошлым годом увеличились на 8,6% и составили 30 570 рублей, а номинальная зарплата в апреле по сравнению с апрелем прошлого года увеличилась на 1% и составила 32 805 рублей (это по сравнению с мартом больше на 0.5%).

С учетом инфляции в реальной зарплате наблюдалось снижение на 13,2% по сравнению с апрелем прошлого года. Так, в апреле годовая инфляция составила 16,4%.

В результате снижения платежеспособности населения в России объем розничной продажи уменьшился на 9,8% по сравнению с апрелем прошлого года и на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Больше половины денег населения, или 1,066 трлн. рублей потрачено на продукты и табак.

Отметим, что номинальные доходы населения в Азербайджане в первом квартале составили 9 455,9 млн. манатов. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 4,1%. За этот период инфляция составила 2,8%. Средняя месячная зарплата населения в первом квартале составила 444,5 манатов, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,2%.