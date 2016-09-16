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    Доходы населения Азербайджана выросли на 9%

    На накопление направлено 10% доходов

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август 2016 года доходы населения Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в номинальном выражении выросли на 8,6% и достигли 28 972,4 млн. манатов.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за этот период 78,2% доходов были направлены на конечное потребление, 9,3% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,6% - на погашение процентов по кредитам.

    На накопление направлено 9,9% доходов. 

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