Доходы населения Азербайджана выросли на 9%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август 2016 года доходы населения Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в номинальном выражении выросли на 8,6% и достигли 28 972,4 млн. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за этот период 78,2% доходов были направлены на конечное потребление, 9,3% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,6% - на погашение процентов по кредитам.

На накопление направлено 9,9% доходов.