Доходы населения Азербайджана выросли на 8,5%

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года доходы населения Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении выросли на 8,5% и достигли 25 682,7 млн. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, доходы на душу населения составили в среднем 2 670,9 манатов или 381,6 манатов в месяц.

За этот период 77% доходов были направлены на конечное потребление, 9,1% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,7% - на погашение процентов по кредитам, 11,2% - на накопление.

После уплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 23 349,9 млн. манатов.