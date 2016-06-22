​Доходы населения Азербайджана выросли на 8%

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2016 года доходы населения Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении выросли на 8,3% и достигли 17 511,6 млн. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, доходы на душу населения составили в среднем 1 822,9 манатов или 364,6 манатов в месяц.

За этот период 79,4% доходов были направлены на конечное потребление, 9,5% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,8% - на погашение процентов по кредитам, 8,3% - на накопление.

После уплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 15 846,9 млн. манатов или 1649,6 манатов на душу населения.