Доходы населения Азербайджана выросли на 5,7%

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2015 году доходы населения Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении выросли на 5,7% и достигли 41,7 млрд. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, доходы на душу населения выросли на 4,5% и составили в среднем 4 380,1 манатов или 365 манатов в месяц.

За этот период 72,1% доходов были направлены на конечное потребление, 9,1% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 2,9% - на погашение процентов по кредитам, 15,9% - на накопление.

После уплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 37,9 млрд. манатов, что на 5,6% превысило показатель предыдущего года.