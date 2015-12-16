Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года доходы населения Азербайджана выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 36,8 млрд. манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, доходы на душу населения составили в среднем 3 860,5 манатов.

Темпы роста доходов на душу населения превысили инфляцию на 0,7 процентных пункта и составили 4,4%.

За этот период 75,7% доходов были направлены на конечное потребление, 9,5% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 3% - на погашение процентов по кредитам, 11,8% - на накопление.

В распоряжении населения осталось 33,3 млрд. манатов, что на 5,6% превысило показатель предыдущего года.