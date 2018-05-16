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    Доходы населения Азербайджана возросли на 9%

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2018 года доходы населения Азербайджана в номинальном выражении составили 16272,8 млн манатов, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы на душу населения составили 1 662,1 маната. 

    Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики.

    После выплаты всех обязательных и добровольных платежей в распоряжении населения осталось 14 944,7 млн манатов или на 9,5% больше средств, чем в прошлом году. 

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