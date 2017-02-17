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    Доходы населения Азербайджана в январе увеличились на 4,6%

    Доходы на душу населения составили 358,6 маната в месяц

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В текущем году доходы населения Азербайджана показали рост в годовом исчислении.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в январе этого года доходы населения в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6% и достигли 3 476,1 млн манатов.

    Согласно официальной статистике, доходы на душу населения составили 358,6 маната в месяц. После уплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 3 139,8 млн манатов или на 4,5% больше средств, чем в прошлом году.

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