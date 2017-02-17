Доходы населения Азербайджана в январе увеличились на 4,6%

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В текущем году доходы населения Азербайджана показали рост в годовом исчислении.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в январе этого года доходы населения в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6% и достигли 3 476,1 млн манатов.

Согласно официальной статистике, доходы на душу населения составили 358,6 маната в месяц. После уплаты всех обязательных и добровольных взносов в распоряжении населения осталось 3 139,8 млн манатов или на 4,5% больше средств, чем в прошлом году.