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Доходы налоговой службы выросли на 57%, а расходы - на 28%

Доходы налоговой службы выросли на 57%, а расходы - на 28% Государственная налоговая служба при Министерстве экономики в 2020 году получила доход в размере 190,752 млн манатов.
Финансы
8 июня 2021 г. 14:40
Доходы налоговой службы выросли на 57%, а расходы - на 28%

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики в 2020 году получила доход в размере 190,752 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации, это на 57% больше, чем в 2019 году.

В прошлом году 190,706 млн манатов составили внебиржевые доходы (на 57% больше, чем годом ранее), а 46 тыс. манатов - прочие операционные доходы (в 4,6 раза больше).

Расходы Государственной налоговой службы за отчетный период составили 44,161 млн манатов, что на 27,5% больше показателя годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidmətinin gəlirləri 57%, xərcləri isə 28% artıb

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