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Доходы KPMG International в регионе выросли более чем на 18%

Доходы KPMG International в регионе выросли более чем на 18% KPMG International объявила о высоком годовом совокупном доходе своих компаний по всему миру в размере 35 млрд долларов США за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2022 года (2022 финансовый год), что означает рост на 14%.
Финансы
3 января 2023 г. 11:06
Доходы KPMG International в регионе выросли более чем на 18%

KPMG International объявила о высоком годовом совокупном доходе своих компаний по всему миру в размере 35 млрд долларов США за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2022 года (2022 финансовый год), что означает рост на 14%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, совокупная выручка фирм-членов KPMG в регионе Ближнего Востока, Южной Азии и Каспия (MESAC) выросла на 18,3% в местной валюте за 2022 финансовый год, что более чем вдвое превышает темпы роста, достигнутые в предыдущем финансовом году.
В качестве новой вехи кадровый резерв в регионе MESAC впервые превысил 10 000 человек. Особенно сильный рост был достигнут в сегменте консультационных услуг, где выручка выросла почти на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает компания, в условиях сохраняющейся экономической и геополитической неопределенности по всем функциям были достигнуты устойчивые показатели и последовательный рост. Консультационные услуги добились наибольшего роста, увеличившись на 19% по сравнению с 2021 финансовым годом среди компаний KPMG по всему миру. Рост был обусловлен успехом консультационных услуг по сделкам, а также постоянным спросом на инновационные технологии и передовые решения в области кибербезопасности. Это также важный показатель интереса участников рынка к стратегическим слияниям и поглощениям и постоянных инвестиций компаний в технологические решения на мировом рынке, отмечает KPMG.

Налоговые и юридические услуги компании выросли на 10%, в то время как аудиторские услуги выросли примерно на 8% благодаря сочетанию инвестиций, сделанных в технологии, и глобально связанных местных знаний фирм KPMG.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal audit və konsaltinq şirkətinin region üzrə gəlirləri 18 %-dən çox artıb

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