Доходы KPMG International в регионе выросли более чем на 18%

KPMG International объявила о высоком годовом совокупном доходе своих компаний по всему миру в размере 35 млрд долларов США за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2022 года (2022 финансовый год), что означает рост на 14%.
Как сообщает компания, в условиях сохраняющейся экономической и геополитической неопределенности по всем функциям были достигнуты устойчивые показатели и последовательный рост. Консультационные услуги добились наибольшего роста, увеличившись на 19% по сравнению с 2021 финансовым годом среди компаний KPMG по всему миру. Рост был обусловлен успехом консультационных услуг по сделкам, а также постоянным спросом на инновационные технологии и передовые решения в области кибербезопасности. Это также важный показатель интереса участников рынка к стратегическим слияниям и поглощениям и постоянных инвестиций компаний в технологические решения на мировом рынке, отмечает KPMG.
Налоговые и юридические услуги компании выросли на 10%, в то время как аудиторские услуги выросли примерно на 8% благодаря сочетанию инвестиций, сделанных в технологии, и глобально связанных местных знаний фирм KPMG.