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Доходы и расходы Государственной службы по имущественным вопросам сократились

Доходы и расходы Государственной службы по имущественным вопросам сократились В 2022 году доходы Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики составили 74,196 млн манатов.
Финансы
11 мая 2023 г. 11:05
Доходы и расходы Государственной службы по имущественным вопросам сократились

В 2022 году доходы Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики составили 74,196 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения, это на 22,9% меньше, чем в 2021 году.

62,559 млн манатов или 84,3% доходов Госслужбы получены от внебиржевых операций, то есть отчислений из государственного бюджета. Это на 21,6% меньше, чем в прошлом году.

За отчетный период доходы Госслужбы от биржевых операций снизились на 26% - до 11,502 млн манатов, а прочие доходы - в 6,3 раза - до 134 тыс. манатов.

Расходы Госслужбы в прошлом году были на 7,3% меньше, чем в предыдущем году - 65,031 млн манатов. В том числе расходы Государственной службы на заработную плату и взносы на обязательное государственное социальное страхование увеличились на 12,3% - до 22,228 млн манатов.

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