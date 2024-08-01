Доходы и расходы Государственного кадастра и реестра недвижимости увеличились

В 2023 году доходы Государственного кадастра и реестра недвижимости Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики составили 60,667 млн манатов, а расходы - 75,324 млн манатов, что соответственно на 21,2% и 40,7% больше, чем в 202

В 2023 году доходы Государственного кадастра и реестра недвижимости Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики составили 60,667 млн манатов, а расходы - 75,324 млн манатов, что соответственно на 21,2% и 40,7% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

В прошлом году основные операционные доходы ведомства составили 57,141 млн манатов (на 22,8% больше, чем годом ранее), прочие операционные доходы - 26 тыс. манатов (в 4,6 раза больше).

Стоимость материальных ресурсов, используемых Государственной службой в отчетный период, составила 683 тыс. манатов (на 24,3% больше, чем годом ранее), расходы на персонал - 53,035 млн манатов (на 58,3% больше), амортизационные расходы - 2,749 млн манатов (на 23,5% меньше), другие операционные расходы - 4,429 млн манатов (в 2,9 раза меньше), прочие операционные расходы - 14,427 млн манатов (в 5,1 раза больше).