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Доходы и расходы Государственного кадастра и реестра недвижимости увеличились

Доходы и расходы Государственного кадастра и реестра недвижимости увеличились В 2023 году доходы Государственного кадастра и реестра недвижимости Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики составили 60,667 млн манатов, а расходы - 75,324 млн манатов, что соответственно на 21,2% и 40,7% больше, чем в 202
Финансы
1 августа 2024 г. 16:22
Доходы и расходы Государственного кадастра и реестра недвижимости увеличились

В 2023 году доходы Государственного кадастра и реестра недвижимости Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики составили 60,667 млн манатов, а расходы - 75,324 млн манатов, что соответственно на 21,2% и 40,7% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

В прошлом году основные операционные доходы ведомства составили 57,141 млн манатов (на 22,8% больше, чем годом ранее), прочие операционные доходы - 26 тыс. манатов (в 4,6 раза больше).

Стоимость материальных ресурсов, используемых Государственной службой в отчетный период, составила 683 тыс. манатов (на 24,3% больше, чем годом ранее), расходы на персонал - 53,035 млн манатов (на 58,3% больше), амортизационные расходы - 2,749 млн манатов (на 23,5% меньше), другие операционные расходы - 4,429 млн манатов (в 2,9 раза меньше), прочие операционные расходы - 14,427 млн манатов (в 5,1 раза больше).

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