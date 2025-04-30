Доходы и расходы Госслужбы по вопросам имущества увеличились

Доходы Государственной службы по вопросам имущества в 2024 году составили 92,347 млн манатов, а расходы - 95,865 млн манатов, что соответственно на 7,2% и 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы Государственной службы по вопросам имущества в 2024 году составили 92,347 млн манатов, а расходы - 95,865 млн манатов, что соответственно на 7,2% и 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В отчетном периоде 11,794 млн манатов были получены от биржевых операций, что на 3% меньше, чем в предыдущем году. При этом доход от внебиржевых операций увеличился на 9,1% и составил 80,553 млн манатов.

В отчетном периоде расходы Госслужбы на заработную плату и обязательные отчисления на государственное социальное страхование уменьшились на 0,2% - до 22,745 млн манатов, стоимость использованных материалов уменьшилась на 14,7% - до 2,054 млн манатов, расходы на амортизацию уменьшились на 10,2% - до 1,845 млн манатов, а прочие операционные расходы увеличились на 14,8% - до 69,221 млн манатов.