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Доходы и расходы Госслужбы по имущественным вопросам возросли

Доходы и расходы Госслужбы по имущественным вопросам возросли В 2021 году доходы Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики составили 96,157 млн манатов.
Финансы
11 мая 2022 г. 20:28
Доходы и расходы Госслужбы по имущественным вопросам возросли

В 2021 году доходы Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики составили 96,157 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации, это на 56,2% больше, чем в 2020 году.

79,766 млн манатов или 83% доходов Госслужбы получены от внебиржевых операций, то есть отчислений из государственного бюджета. Это в годовом сравнении на 35% больше.

В прошлом году расходы Госслужбы по имущественным вопросам составили 70,112 млн манатов, что на 59,1% больше, чем годом ранее.

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