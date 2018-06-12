Доходы и расходы госбюджета на 2018 год будут увеличены

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Уточненные доходы государственного бюджета на 2018 год предусмотрены в объеме 22,11 млрд манатов, а расходы - 23,061 млрд манатов.

Как сообщает Report, доходная часть бюджета в размере 29,6% ВВП на 1,983 млрд манатов или 9,9% превышает утвержденный прогноз за 2018 год и на 5 593,3 млн манатов или 33,9% - фактические показатели исполнения за 2017 год.

Расходы пересмотренного госбюджета планируется увеличить на 2,014 млрд манатов, что на 9,6% больше утвержденного прогноза и на 5 466,5 млн манатов или 31,1% превышает фактические показатели исполнения за 2017 год. После увеличения расходы госбюджета составят 30,9% ВВП на конец текущего года, что на 0,6% больше утвержденного показателя и на 5,8% - фактических показателей исполнения за 2017 год.