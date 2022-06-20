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Доходы и расходы госбюджета Азербайджана на 2022 год увеличиваются

Доходы и расходы госбюджета Азербайджана на 2022 год увеличиваются В обновленном прогнозе государственного бюджета Азербайджана в этом году доходы запланированы на уровне 29 млрд 197 млн 800 тыс. манатов, расходы - 32 млрд 303 млн 800 тыс. манатов.
Финансы
20 июня 2022 г. 11:43
Доходы и расходы госбюджета Азербайджана на 2022 год увеличиваются

В обновленном прогнозе государственного бюджета Азербайджана в этом году доходы запланированы на уровне 29 млрд 197 млн 800 тыс. манатов, расходы - 32 млрд 303 млн 800 тыс. манатов.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в обновленном проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", который будет обсуждаться сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству .

По сравнению с предыдущим бюджетным прогнозом в нынешнем законопроекте доходы больше на 2 млрд 381,8 млн манатов или 8,9%, а расходы - на 2 млрд 424,8 млн манатов или 8,1%.

Согласно документу, централизованные доходы составили 28 млрд 167 млн 624 тыс. манатов, местные доходы - 1 млрд 030 млн 176 тыс. манатов, централизованные расходы - 31 млрд 233 млн 684 тыс. манатов, местные расходы - 1 млрд 070 млн 116 тыс. манатов.

По данным, 53,2% или 15 млрд 537,5 млн. манатов доходов пересмотренного государственного бюджета приходится на нефтяной сектор, 46,8% или 13 млрд 660,3 млн манатов - на ненефтяной сектор. По сравнению с утвержденными показателями текущего года доходы по нефтяному сектору увеличатся на 847,5 млн манатов или на 5,8 %, по ненефтяному сектору - на 1 млрд 534,3 млн манатов или на 12,6%.

Удельный вес ненефтяных доходов в структуре доходов государственного бюджета в целом по отношению к утвержденному показателю увеличится на 1,6 процентного пункта и составит 46,8%.

Дефицит государственного бюджета будет увеличен на 43 млн манатов и предусмотрен в размере 3 млрд 106 млн манатов.

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