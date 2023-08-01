Доходы и расходы ГФСЗ выросли более чем на 16%

В январе-июне текущего года доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения составили 3 млрд 270,7 млн манатов.

В январе-июне текущего года доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения составили 3 млрд 270,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года" Минфина.

В документе говорится, что это на 16,6% больше, чем за тот же период 2022 года.

Расходы бюджета ГФСЗ за отчетный период составили 3 млрд 009,4 млн манатов, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.