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Доходы и расходы ГФСЗ выросли более чем на 16%

Доходы и расходы ГФСЗ выросли более чем на 16% В январе-июне текущего года доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения составили 3 млрд 270,7 млн манатов.
Финансы
1 августа 2023 г. 13:47
Доходы и расходы ГФСЗ выросли более чем на 16%

В январе-июне текущего года доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения составили 3 млрд 270,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года" Минфина.

В документе говорится, что это на 16,6% больше, чем за тот же период 2022 года.

Расходы бюджета ГФСЗ за отчетный период составили 3 млрд 009,4 млн манатов, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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