Доходы и расходы ГФСЗ увеличились в 2023 году

В 2023 году доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составили 6 млрд 675,2 млн манатов, а расходы - 6 млрд 80,6 млн манатов.

В 2023 году доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составили 6 млрд 675,2 млн манатов, а расходы - 6 млрд 80,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабмина за 2023 год.

Согласно документу, это соответственно на 16,5% и 15,8% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году основная часть доходов ГФСЗ (77,9% или 5 млрд 197,7 млн ​​манатов) пришлась на взносы по обязательному государственному социальному страхованию, а основная часть расходов (94,2% или 5 млрд 725,3 млн манатов) - на пенсионные выплаты, что соответственно на 13,3% и 15,8% больше, чем в предыдущем году.