Доходы Госнефтефонда Азербайджана на следующий год увеличатся в 2,4 раза

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2017 году прогнозируются в объеме 8 370,6 млн манатов, что на 4 889,1 млн манатов или в 2,4 раза больше по сравнению с 2016 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шерифов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2017 год на сегодняшнем совместном заседании комитетов парламента.

Бюджетные расходы ГНФАР ожидаются в объеме 6 951,3 млн манатов, что на 3685,0 млн манатов или на 34,6% больше, чем в 2016 году.

Трансферт в государственный бюджет составит 6 100,0 или 87,8% расходов фонда, на финансирование ряда инфраструктурных проектов (различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы, реализацию проектов строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Южного газового коридора) - 822,0 млн манатов или 11,8%, финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" - 29,3 млн манатов или 0,4%.

Бюджетные доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) прогнозируются в объеме 3 400,0 млн манатов.

Трансферт из госбюджета составляет 1 270,0 млн манатов или 37,4%, обязательные социальные страховые взносы и прочие поступления - 2130,0 млн манатов или 62,6% расходов фонда.

В структуре расходов ГФСЗ на выплату трудовых пенсий предусмотрено выделение 3 213,82 млн манатов. Пенсионные расходы увеличатся на 2,5% или 77,72 млн манатов.

В проекте расходы на пособия по обязательному социальному страхованию увеличились на 1,5% или 1,55 млн манатов и достигли 104,4 млн манатов, в том числе в связи с временной утратой трудоспособности – на 2,7% или 600 тыс. манатов – до 22,6 млн манатов, беременностью и родами – на 2,2% или 600 тыс. манатов – до 28,1 млн манатов, расходы на пособия в связи с рождением ребенка сократились на 7,5% или 580 тыс. манатов – до 7,2 млн манатов, уходом за ребенком до 3 лет – увеличились на 2,3% или 300 тыс. манатов – до 13,4 млн манатов, похороны – сократились на 9,9% или 1,7 млн манатов – до 15,5 млн манатов, безработицей - увеличились на 15,3% или 2,33 млн манатов - до 17,6 млн манатов.