Доходы госбюджета Азербайджана планируется утвердить на уровне 31 млрд манатов

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2023 год планируется утвердить на уровне 32 миллиарда 939,4 миллиона манатов, а расходы - 37 миллиардов 883 миллиона манатов.

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2023 год планируется утвердить на уровне 32 миллиарда 939,4 миллиона манатов, а расходы - 37 миллиардов 883 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

В результате в сводном бюджете прогнозируется дефицит в размере 4 миллиарда 943,6 миллиона манатов.

Кроме того, ожидается, что в следующем году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 миллиардов 720,7 миллиона манатов, а расходы - 33 миллиарда 300 миллионов манатов. Это на 5,2% и 3,1% выше утвержденных прогнозов на 2022 год соответственно.

В результате в государственном бюджете ожидается дефицит в размере 2 579,3 миллиона манатов.