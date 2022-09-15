О нас

Доходы госбюджета Азербайджана планируется утвердить на уровне 31 млрд манатов

Доходы госбюджета Азербайджана планируется утвердить на уровне 31 млрд манатов Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2023 год планируется утвердить на уровне 32 миллиарда 939,4 миллиона манатов, а расходы - 37 миллиардов 883 миллиона манатов.
Финансы
15 сентября 2022 г. 18:26
Доходы госбюджета Азербайджана планируется утвердить на уровне 31 млрд манатов

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2023 год планируется утвердить на уровне 32 миллиарда 939,4 миллиона манатов, а расходы - 37 миллиардов 883 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

В результате в сводном бюджете прогнозируется дефицит в размере 4 миллиарда 943,6 миллиона манатов.

Кроме того, ожидается, что в следующем году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 миллиардов 720,7 миллиона манатов, а расходы - 33 миллиарда 300 миллионов манатов. Это на 5,2% и 3,1% выше утвержденных прогнозов на 2022 год соответственно.

В результате в государственном бюджете ожидается дефицит в размере 2 579,3 миллиона манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanda icmal büdcə 38 milyard manat, dövlət büdcəsi isə 33 milyard manat olacaq

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi