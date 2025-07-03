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Доходы госбюджета Азербайджана от платных услуг оказались ниже прогноза на 21%

Доходы госбюджета Азербайджана от платных услуг оказались ниже прогноза на 21% Поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили в январе–июне текущего года 312,1 млн манатов.
Финансы
3 июля 2025 г. 10:48
Доходы госбюджета Азербайджана от платных услуг оказались ниже прогноза на 21%

Поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили в январе–июне текущего года 312,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Этот показатель на 29,2% превышает аналогичный период прошлого года. Вместе с тем поступления оказались на 21,4% ниже прогноза.

По данным Минфина, за первое полугодие прочие поступления в бюджет достигли 434,6 млн манатов, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в 3,6 раза превышает прогноза.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 6 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 21 % az icra edilib

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