Доходы госбюджета Азербайджана от платных услуг оказались ниже прогноза на 21%

Поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили в январе–июне текущего года 312,1 млн манатов.

Поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили в январе–июне текущего года 312,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Этот показатель на 29,2% превышает аналогичный период прошлого года. Вместе с тем поступления оказались на 21,4% ниже прогноза.

По данным Минфина, за первое полугодие прочие поступления в бюджет достигли 434,6 млн манатов, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в 3,6 раза превышает прогноза.