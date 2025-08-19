Минфин: Дефицит госбюджета Азербайджана по итогам 2025 года составит около 1,5 млрд манатов

Обнародованы ожидаемые показатели исполнения государственного и консолидированного бюджетов Азербайджана к концу 2025 года

Доходы госбюджета Азербайджана по итогам 2025 года ожидаются в размере 39 млрд 192 млн манатов, что на 836 млн манатов (на 2,2%) больше утвержденного прогноза.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов 2025 года и ожиданиях на конец года", опубликованной Министерством финансов.

Согласно прогнозу, 49,1% доходов бюджета или 19 млрд 243 млн манатов придется на нефтегазовый сектор, а 50,9% или 19 млрд 949 млн манатов, - на ненефтегазовый сектор. По сравнению с утвержденными показателями, ожидается увеличение доходов в нефтегазовом секторе на 470 млн манатов (на 2,5%), а в ненефтегазовом секторе – на 366 млн манатов (на 1,9%).

Из ожидаемых доходов госбюджета 16 млрд 320 млн манатов (41,6%) составляют поступления в виде налогов и пошлин, 6 млрд 600 млн манатов (16,8%) – поступления от таможенных пошлин и налогов, 14 млрд 481 млн манатов (36,9%) – трансферты из Государственного нефтяного фонда, 680 млн манатов (1,7%) – поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций, 1 млрд 111 млн манатов (2,8%) – прочие поступления.

По прогнозам 41,9% налоговых поступлений нефтегазового сектора или 1 млрд 800 млн манатов составят налоги, уплаченные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), 9,3% или 400 млн манатов - выплаты по налогу на прибыль от компаний, являющихся участниками проекта "Азери-Чираг-Гюнешли", а 48,8% или 2 млрд 100 млн манатов - выплаты по налогу на прибыль от участников проекта "Шахдениз".

При расчете ожидаемых поступлений в государственный бюджет на 2025 год, за основу взято увеличение средней экспортный цены на газ на $71 за 1 тыс. кубометров - до $313. В связи с этим поступления по налогу на прибыль от участников проекта "Шахдениз" увеличены на 600 млн манатов или на 40%.

Расходы госбюджета по итогам 2025 года ожидаются на уровне 40 млрд 687,6 млн манатов, что на 1,7% меньше утвержденного показателя.

В целом, в структуре расходов госбюджета за 2025 год текущие расходы теперь прогнозируются на уровне 59,8% или 24 млрд 346,7 млн манатов (на 407,2 млн манатов или 1,6% меньше утвержденного показателя), капитальные расходы - 34,3% или 13 млрд 941,3 млн манатов (на 312,8 млн манатов или 2,2% меньше утвержденного показателя), расходы, связанные с обслуживанием государственного долга - 5,9% 2 млрд 399,6 млн манатов (на уровне утвержденного показателя).

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 1 млрд 441,6 млн манатов на обслуживание внешнего долга, 958 млн манатов - внутреннего госдолга.

В результате по итогам 2025 года дефицит госбюджета ожидается на уровне 1 млрд 495,6 млн манатов, что на 1 млрд 556 млн манатов ниже первоначального прогноза.