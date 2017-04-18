Доходы ГНФАР в первом квартале составили 3,273 млрд манатов, расходы - 3,848 млрд манатов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года бюджетные доходы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) составили 3 272,5 млн манатов, бюджетные расходы - 3 847,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

Ш.Мовсумов отметил, что за отчетный период доходы фонда от нефтегазовых контрактов составили 2 899,1 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 2 894,4 млн манатов, бонусные выплаты - 0,1 млн манатов, транзитные доходы – 4,6 млн манатов, от управления средствами - 373,4 млн манатов.

"Трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2017 год равен 1 525,0 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 27,8 млн манатов, на проект реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 8,5 млн манатов, на проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - 1,3 млн манатов", - сообщил исполнительный директор фонда.

По словам Ш.Мовсумова, на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" потрачено 2,0 млн манатов. Он отметил, что на обеспечение макроэкономической стабильности в ЦБА перечислено 2 279,0 млн манатов.

Отмечается, что расходы, связанные с управлением ГНФАР, в первом квартале составили 3,9 млн манатов.