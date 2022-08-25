О нас

Доходы ГНФАР от управления средствами превысили прогноз в четыре раза

Доходы ГНФАР от управления средствами превысили прогноз в четыре раза В 2021 году от управления средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) получен доход в размере 1 933,8 млн долларов США (3 287,4 млн манатов).
Финансы
25 августа 2022 г. 12:13
Доходы ГНФАР от управления средствами превысили прогноз в четыре раза

В 2021 году от управления средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) получен доход в размере 1 933,8 млн долларов США (3 287,4 млн манатов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность Фонда.

Согласно документу, это в 4,3 раза больше, чем предусмотрено в бюджете учреждения.

В прошлом году среднегодовой показатель доходности инвестиционного портфеля фонда составил 4,5%, что на 3,4 процентных пункта больше прогноза и на 1,7% больше, чем годом ранее. Причина роста - высокая доходность акций и недвижимости.

На заседании Наблюдательного совета ГНФАР от 10 июня 2022 года были рассмотрены итоги деятельности фонда в 2021 году, заключение независимого аудитора по отчету о финансовой деятельности, а также заключение Счетной палаты по исполнению бюджета. Распоряжением президента страны от 8 июля 2022 года утверждено исполнение доходов структуры на уровне 15 985,7 млн манатов или 199,8%, расходов - 11 382,7 млн манатов или 92,9%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ARDNF-in vəsaitlərinin idarə edilməsindən gəliri proqnozu 4 dəfə üstələyib

Другие новости из категории

Нераспределенная прибыль ГНФАР достигла 42 млрд манатов
Нераспределенная прибыль ГНФАР достигла 42 млрд манатов
25 августа 2022 г. 12:21
ГНФАР увеличил дивидендные доходы на 51%
ГНФАР увеличил дивидендные доходы на 51%
25 августа 2022 г. 11:57
Чистый убыток AzTV увеличился на 10%
Чистый убыток AzTV увеличился на 10%
25 августа 2022 г. 10:42
Американские фондовые индексы выросли впервые за четыре сессии
Американские фондовые индексы выросли впервые за четыре сессии
25 августа 2022 г. 10:26
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов превысило 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов превысило 40 тыс.
25 августа 2022 г. 09:44
Совокупные убытки ОАО Азерхалча превысили 17 млн манатов
Совокупные убытки ОАО "Азерхалча" превысили 17 млн манатов
25 августа 2022 г. 09:26
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (25.08.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (25.08.2022)
25 августа 2022 г. 09:20
Изменен Порядок предоставления гарантии на кредиты, получаемые предпринимателями в манатах
Изменен "Порядок предоставления гарантии на кредиты, получаемые предпринимателями в манатах"
24 августа 2022 г. 17:43
Ильхам Алиев: Пришло время участвовать в совместных инвестпроектах с Казахстаном
Ильхам Алиев: Пришло время участвовать в совместных инвестпроектах с Казахстаном
24 августа 2022 г. 17:12
АБР: Уровень бедности в Азербайджане снизился
АБР: Уровень бедности в Азербайджане снизился
24 августа 2022 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi