Доходы ГНФАР от управления средствами превысили прогноз в четыре раза

В 2021 году от управления средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) получен доход в размере 1 933,8 млн долларов США (3 287,4 млн манатов).

В 2021 году от управления средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) получен доход в размере 1 933,8 млн долларов США (3 287,4 млн манатов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность Фонда.

Согласно документу, это в 4,3 раза больше, чем предусмотрено в бюджете учреждения.

В прошлом году среднегодовой показатель доходности инвестиционного портфеля фонда составил 4,5%, что на 3,4 процентных пункта больше прогноза и на 1,7% больше, чем годом ранее. Причина роста - высокая доходность акций и недвижимости.

На заседании Наблюдательного совета ГНФАР от 10 июня 2022 года были рассмотрены итоги деятельности фонда в 2021 году, заключение независимого аудитора по отчету о финансовой деятельности, а также заключение Счетной палаты по исполнению бюджета. Распоряжением президента страны от 8 июля 2022 года утверждено исполнение доходов структуры на уровне 15 985,7 млн манатов или 199,8%, расходов - 11 382,7 млн манатов или 92,9%.