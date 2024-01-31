Доходы Фонда страхования от безработицы в НАР выросли на 51%

В прошлом году доходы Фонда страхования от безработицы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) составили 5,1 млн манатов, а расходы - 2,1 млн манатов.

В прошлом году доходы Фонда страхования от безработицы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) составили 5,1 млн манатов, а расходы - 2,1 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Автономной Республики Джейхун Джалилов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Доходы фонда превысили общий прогноз примерно на 10% или 400 тыс. манатов, а по сравнению с 2022 годом - выросли на 51%. На начало прошлого года количество безработных и соискателей, зарегистрированных в подсистеме труда и занятости, составило 394, а на конец года - 6 187 (990 безработных)", - добавил министр.