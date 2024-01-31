О нас

Доходы Фонда страхования от безработицы в НАР выросли на 51%

Доходы Фонда страхования от безработицы в НАР выросли на 51% В прошлом году доходы Фонда страхования от безработицы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) составили 5,1 млн манатов, а расходы - 2,1 млн манатов.
Финансы
31 января 2024 г. 19:15
Доходы Фонда страхования от безработицы в НАР выросли на 51%

В прошлом году доходы Фонда страхования от безработицы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) составили 5,1 млн манатов, а расходы - 2,1 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Автономной Республики Джейхун Джалилов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Доходы фонда превысили общий прогноз примерно на 10% или 400 тыс. манатов, а по сравнению с 2022 годом - выросли на 51%. На начало прошлого года количество безработных и соискателей, зарегистрированных в подсистеме труда и занятости, составило 394, а на конец года - 6 187 (990 безработных)", - добавил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda İşsizlikdən Sığorta Fondunun gəlirləri 51 % artıb

Другие новости из категории

Обязательства Azərsığorta могут быть переданы Qala Sığorta
Обязательства Azərsığorta могут быть переданы Qala Sığorta
31 января 2024 г. 17:49
Китайские акции упали до пятилетнего минимума из-за пессимизма инвесторов
Китайские акции упали до пятилетнего минимума из-за пессимизма инвесторов
31 января 2024 г. 17:44
ОАО Azərsığorta упразднен
ОАО "Azərsığorta" упразднен
31 января 2024 г. 17:01
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились на 2%
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились на 2%
31 января 2024 г. 15:36
Глава ЦБА: Доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем
Глава ЦБА: Доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем
31 января 2024 г. 14:27
ЦБА будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям
ЦБА будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям
31 января 2024 г. 13:39
В Азербайджане установлена сумма утильсбора при техосмотре транспортных средств
В Азербайджане установлена сумма утильсбора при техосмотре транспортных средств
31 января 2024 г. 13:11
Кабмин утвердил размер платы за утилизацию транспортного средства
Кабмин утвердил размер платы за утилизацию транспортного средства
31 января 2024 г. 12:50
​​​​​​​Талех Кязымов: Азербайджанские банки начнут оказывать брокерские услуги
​​​​​​​Талех Кязымов: Азербайджанские банки начнут оказывать брокерские услуги
31 января 2024 г. 12:33
Талех Кязымов: Учетная ставка начнет влиять на депозитные проценты со следующего года
Талех Кязымов: Учетная ставка начнет влиять на депозитные проценты со следующего года
31 января 2024 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi