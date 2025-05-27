Доходы Фонда "Автомобильные дороги" в прошлом году превысили прогноз на 176,4 млн манатов

Доходы Фонда "Автомобильные дороги" в прошлом году превысили прогноз на 176,4 млн манатов

По состоянию на 1 января текущего года остаток средств Целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" составил 196 миллионов манатов, что на 21,5% меньше по сравнению с 1 января прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно информации, в прошлом году доходы Фонда составили 506,4 миллиона манатов при прогнозе в 330 миллионов манатов, что на 176,4 миллиона манатов (в 1,5 раза) больше запланированного.

В общих поступлениях дорожный налог составил 135,9 миллиона манатов, упрощенный налог, уплаченный юридическими и физическими лицами, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки на принадлежащих им или используемых ими транспортных средствах - 5,7 миллиона манатов, акцизы и таможенные пошлины на импортируемые легковые автомобили и транспортные средства - 324,1 миллиона манатов, а государственная пошлина - 40,7 миллиона манатов.

В отчетном году расходы Фонда составили 560 миллионов манатов. Из этих средств 230 миллионов манатов были направлены на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий, а 330 миллионов манатов - на содержание, эксплуатацию и использование республиканских и местных автомобильных дорог общего пользования, связанных с ними инженерных сооружений и полос отвода в других регионах страны.