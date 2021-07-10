Доходы Центра Госслужбы по имущественным вопросам составили 2,3 млн манатов

В 2020 году ООО "Центр информационных технологий и управления информацией" Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана получило доход в размере 2,292 млн манатов.

В 2020 году ООО "Центр информационных технологий и управления информацией" Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана получило доход в размере 2,292 млн манатов.

Как сообщает Report, из них 2,289 млн манатов составили основные операционные доходы, а 2,5 тыс. манатов - прочие операционные доходы.

В прошлом году расходы компании составили 2,199 млн манатов, в том числе расходы по использованным материальным запасам - 17 тыс. манатов, расходы по персоналу - 1,575 млн манатов, амортизационные расходы - 15 тыс. манатов, прочие операционные расходы - 591 тыс. манатов.