О нас

Доходы бюджета от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 18%

Доходы бюджета от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 18% В первом полугодии текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана по ненефтегазовому сектору составили 8 миллиардов 831,2 миллиона манатов, что на 20,5 процента больше прогноза, и на 18,4 процента больше аналогичного периода прошлого года.
Финансы
15 июля 2023 г. 18:16
Доходы бюджета от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 18%

В первом полугодии текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана по ненефтегазовому сектору составили 8 миллиардов 831,2 миллиона манатов, что на 20,5 процента больше прогноза, и на 18,4 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

Согласно информации, доля ненефтегазового сектора в доходах бюджета за отчетный период составила 57%.

Налоговые поступления составили 58,8% или 5 193,7 млн ​​манатов доходов по секторам, таможенные пошлины и поступления налога на импорт составили 34,8% или 3 075,5 млн манатов, 4,5% или 393,9 млн манатов составили доходы от платных услуг бюджетных организаций, 0,2% или 393,9 млн манатов. 16 миллионов манатов составили доходы от сдачи в аренду государственного имущества, а 1,7% или 152,1 миллиона манатов - другие доходы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan büdcə daxilolmaları 18 % artıb

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений
Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений
9 июля 2023 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi