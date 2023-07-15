Доходы бюджета от нефтегазового сектора в Азербайджане сократились на 2%

В первом полугодии текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 6 миллиардов 648,7 миллиона манатов, что меньше прогноза на 19,7 процента, а аналогичного периода прошлого года - на 1,5 процента.

В первом полугодии текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 6 миллиардов 648,7 миллиона манатов, что меньше прогноза на 19,7 процента, а аналогичного периода прошлого года - на 1,5 процента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

Согласно информации, доля ненефтегазового сектора в доходах бюджета за отчетный период составила 43%. Снижение связано с поступлением средств на 2,979 миллиона манатов меньше, чем ожидалось, от Государственного нефтяного фонда (ГНФ).

Налоговые поступления составили 60% или 3 987,7 млн ​​манатов от доходов отрасли, 40% или 2 661 млн манатов было перечислено из ГНФАР.

Так, 66% налоговых поступлений и 2 630,4 млн манатов составляет налог на прибыль по газоконденсатному месторождению "Шах Дениз", 24,9% или 992,5 млн манатов - соответствующие налоги, уплаченные Государственной нефтяной компанией (SOCAR), 9,1% или 364,8 млн манатов пришлось на налог на прибыль по нефтяному месторождению "Азери-Чираг-Гюнешли".