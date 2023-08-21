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Доходы бюджета Нахчыванской АР увеличились на 10%

Доходы бюджета Нахчыванской АР увеличились на 10% Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики за январь-июль текущего года увеличились на 9,1 млн манатов или на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 99,2 млн манатов.
Финансы
21 августа 2023 г. 19:43
Доходы бюджета Нахчыванской АР увеличились на 10%

Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики за январь-июль текущего года увеличились на 9,1 млн манатов или на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 99,2 млн манатов.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Министерства финансов Нахчыванской АР, об этом было отмечено на заседании коллегии министерства, посвященном итогам проделанной за 7 месяцев текущего года работы и предстоящим задачам.

Было отмечено, что также произошли значительные изменения в расходах бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 47,4 млн манатов (14,1%) и за 7 месяцев текущего года составили 287,8 млн манатов.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания была представлена информация о проделанной работе за 7 месяцев 2023 года соответствующими подразделениями министерства, заслушаны выступления о подготовке проектов бюджета на 2024 год и последующие три года, об исполнении бюджета.

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