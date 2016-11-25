Доходы Азербайджана от выданных иностранным государствам кредитов увеличатся на 40%

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В 2017 году в госбюджет Азербайджана поступит 50,8 млн. манатов от кредитов, выданных иностранным государствам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект бюджета на 2017 год.

Поступления в госбюджет по этим кредитам увеличены на 39% по сравнению с аналогичным прогнозом на 2016 год. Доля этих поступлений в общей структуре бюджетных доходов составит 0,3%.

Отметим, что доходы госбюджета на 2017 год прогнозируются в размере 15 955, млн. манатов. Это на 1 543,0 млн. манатов или 8,8% меньше показателя исполнения бюджета на 2015 год и на 867,0 млн. манатов или 5,2% - прогноза на 2016 год. Соотношение доходов госбюджета на 2017 год с ВВП прогнозируется на уровне 26,0%.