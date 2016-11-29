Доходы Азербайджана от приватизации увеличатся вдвое

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане ожидается резкий рост поступлений от приватизации, направленных на финансирование дефицита госбюджета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2017 год.

В следующем году поступления от приватизации объектов госимущества, направленные на финансирование дефицита госбюджета, ожидаются в размере 200 млн. манатов, что на 175,9 млн. манатов или в 8,3 раза больше показателя исполнения бюджета на 2015 год и на 100 млн. манатов или в 2 раза больше прогнозного показателя на 2016 год.

"В первую очередь необходимо ускорить процесс приватизации предприятий и объектов, акций, земельных участков, находящихся в распоряжении Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ), и не имеющих ограничений на приватизацию", - говорится в заключение Счетной палаты по госбюджету на 2017 год.

На 1 октября 2016 года балансовая стоимость основных средств находящихся в распоряжении ГКВИ и еще не приватизированных 739 госпредприятий и учреждений равна 34,714 млн. манатов, объем принадлежащих государству акций в капитале частично приватизированных и не имеющих ограничений на приватизацию 157 АО составляет 72,452 млн. манатов.

Задолженность по поступлениям от приватизации на начало 2015 года составила 2,218 млн. манатов, 2016 года - 2,069 млн. манатов, на 1 октября 2016 года - 2,519 млн. манатов.

Отметим, что согласно данным ГКВИ, за первые 9 месяцев 2016 года от приватизации госимущества в госбюджет поступило 4,655 млн. манатов, что равно 4,7% бюджетной задачи на 2016 год.