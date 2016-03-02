​Доходность по государственным облигациям Азербайджана выросла до 17%

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бакинская фондовая биржа (БФБ) 1 марта провела аукцион на размещение краткосрочных государственных облигаций министерства финансов в объеме 15 млн. манатов со сроком обращения 91 день. Об этом сообщили Report в пресс-службе БФБ.

С целью формирования доходности по облигациям на рынке на основе спроса и предложения, впервые эмитент не установил ценовой предел (доходность) по заявкам.

В то же время внедрен режим расчетов t+1 (ведение расчетов в последующую после торгов дату), не требующий от инвесторов предварительного перечисления на расчетный счет средств за участие в аукционе.

В ходе аукциона поступило 11 заявок от 6 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок оценивается в 39 745 500 манатов. Заявки представлены в ценовом интервале от 95,77 маната (доходность - 17,7644%) и 97,60 маната (доходность - 9,8901%).

Эмитент установил цену усечения по конкурентным заявкам на отметке 95,9340 маната (доходность - 17,0464%), средневзвешенную цену - на отметке 96,0337 маната (доходность - 16,6112%). Реализованный по номиналу объем облигаций составил 15 млн. манатов.

Отметим, что срок исполнения эмитентом обязательств по данной эмиссии облигаций - 31 мая 2016 года.