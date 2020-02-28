​Доходность инвестпортфеля ГНФАР резко возросла

В 2019 году доходность инвестиционного портфеля ГНФАР составила 5,29%.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в 2018 году доходность инвестпортфеля составила 0,35%.

Доходность портфеля по акциям оценивается в 2,67%, облигациям - 2,21%, недвижимости - 0,4%, инвестициям в облигации и инструменты денежного рынка - 3%.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам прошлого года составил 43,323 млрд долларов США. Из них 56,6% активов размещены в долларах США, 31,4% - евро, 5,1% - британских фунтах стерлингов, 1,5% - японских иенах, 1,2% - китайских юанях, 0,8% - турецких лирах, 0,8% - российских рублях, 0,6% - австралийских долларах, 0,55% – корейских вонах, 1,5% - других валютах.

На инвестиции в золото приходится 11,4% (4,930 млрд долларов США) портфеля.

В структуре активов фонда 60 млн пришлось на азербайджанский манат.

В структуре инвестиционного портфеля фонда на долю облигаций и инструментов денежного рынка приходится 68,7%, акций - 14,1%, недвижимого имущества - 5,8%, золота – 11,4%.

Доля инструментов рейтинга ААА составила 42,8%, рейтинга A - 29%, рейтинга АА - 16,3%, рейтинга BBB - 10,5%. Доля инструментов неинвестиционного уровня составила 1,4%.

Распределение инвестиционного портфеля ГНФАР по географическим регионам выглядит следующим образом: 33,8% - по Европе, 33,76% - Азиатско-Тихоокеанскому региону, 24,9% - Северной Америке, 2,04% - Австралии и Новой Зеландии, 0,71% - Ближнему Востоку, 0,05% - Латинской Америке, 4,73% составляют инвестиции в Доля развитых стран в структуре инвестиционного портфеля составила 63,23%, развивающихся стран – 32,04%, международных финансовых институтов - 4,73%.

Активы Фонда по состоянию на 1 января 2020 года увеличились на 12,48% по сравнению с началом 2019 года (38 515,2 млн долларов США) - до 43 323,3 млн долларов США. Доллары США. Рост активов произошел за счет доходов бюджета ГНФАР, включая доходы от управления средствами фондами.