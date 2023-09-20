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Доходность госбумаг США достигла максимума за 16 лет перед заседанием ФРС

Доходность госбумаг США достигла максимума за 16 лет перед заседанием ФРС Доходность гособлигаций США выросла до максимальных отметок за последние 16 лет перед объявлением итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.
Финансы
20 сентября 2023 г. 12:09
Доходность госбумаг США достигла максимума за 16 лет перед заседанием ФРС

Доходность гособлигаций США выросла до максимальных отметок за последние 16 лет перед объявлением итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет газета The Financial Times.

У десятилетних госбумаг показатель в ходе торгов во вторник поднялся до 4,371% годовых, у пятилетних - до 4,524% годовых. Это самые высокие уровни с начала ноября 2007 года.

Скачок доходностей указывает на ожидания трейдеров, что глава Федрезерва Джером Пауэлл подаст сигнал о готовности ЦБ сохранять процентные ставки на высоком уровне продолжительный период времени, отмечается в статье.

Большинство экспертов не ожидают изменения процентной ставки по итогам заседания ФРС в среду. Но трейдеры оценивают шансы на то, что она будет повышена до конца года, примерно "50 на 50".

В ходе торгов в среду доходность десятилетних гособлигаций США находится около 4,363%, пятилетних - 4,506%.

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Версия на английском языке US Treasury yields hit 16-year high ahead of Fed meeting

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