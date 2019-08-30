Глава Счетной палаты: Доходы госбюджета от ненефтяных отраслей выросли до 5 млрд манатов

За январь-июнь этого года установленные по министерству налогов годовые прогнозы в размере 7 316 млн манатов и полугодовые прогнозы в размере 3339,4 млн манатов были исполнены на уровне соответственно 49,7% и 108,8% и в государственный бюджет поступили 3632,8 млн манатов, по Государственному таможенному комитету годовые прогнозы в размере 3 702 млн манатов и полугодовые в размере 1 912,1 млн манатов были исполнены на уровне соответственно 55,8% и 108% и в госбюджет поступили 2 065,2 млн манатов, годовые и полугодовые прогнозы по доходам с коммерческой деятельности некоммерческих организаций в размере соответственно 684,4 млн манатов и 322,5 млн манатов были исполнены на уровне соответственно 46,2% и 98,1% и в бюджет поступили 316,3 млн манатов, установленные по Государственному нефтяному фонду годовые прогнозы в размере 11364,3 млн манатов и полугодовые прогнозы в размере 5682,2 млн манатов были исполнены на уровне соответственно 38,8% и 77,7% и в госбюджет поступили 4 413 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в интервью Xalq qəzeti сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

По словам В.Гюльмамедова, за отчетный период в исполнении общего прогноза доходов госбюджета возник дефицит в размере 7,2%, что преимущественно связано с исполнением прогноза по поступлениям от Государственного нефтяного фонда на 77,7% или 1 269,2 млн манатов меньше установленного.

Председатель палаты добавил, что в целом доходы госбюджета от нефтяных отраслей в первом полугодии этого года по сравнению с предыдущим годом сократились на 251,0 млн манатов или 4,3% до 5534,8 млн манатов, доходы от ненефтяных отраслей выросли на 841,1 млн манатов или 20,6% до 4915,7 млн манатов.