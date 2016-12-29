"Дочка" Yapı Kredi Bank (Azerbaijan) сворачивает деятельность в Азербайджане

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ ООО Yapı Kredi İnvest, являющаяся дочерней компанией ЗАО Yapı Kredi Bank (Azerbaijan) (100%), объявила о своей ликвидации. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу г.Баку, Насиминский район, квл 628, ул.Дж.Мамедкулизаде, 73G.

Напомним, что Yapı Kredi İnvest основан в 2007 году. Срок выданной компании лицензии на осуществление брокерской и иной деятельности, управление активами истек в конце прошлого года. Деятельность компании была заморожена.