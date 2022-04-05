"Дочка" нефтегазовой компании Малайзии закрывает филиал в Азербайджане

Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) S.A.R.L. - дочерняя компания малайзийской государственной нефтегазовой компании Petronas - объявила о ликвидации филиала компании в Азербайджане.

Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) S.A.R.L. - дочерняя компания малайзийской государственной нефтегазовой компании Petronas - объявила о ликвидации филиала компании в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Измир, дом 8.

Компания Petronas Azerbaijan была зарегистрирована в 2015 году. Юридический адрес компании - город Баку, Хатаинский район, улица Кёвкеб ханум Сафаралиевой, дом 5, законный представитель - Нуруннаджва Бинти Мохд Арас.