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"Дочка" нефтегазовой компании Малайзии закрывает филиал в Азербайджане

"Дочка" нефтегазовой компании Малайзии закрывает филиал в Азербайджане Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) S.A.R.L. - дочерняя компания малайзийской государственной нефтегазовой компании Petronas - объявила о ликвидации филиала компании в Азербайджане.
Финансы
5 апреля 2022 г. 16:42
Дочка нефтегазовой компании Малайзии закрывает филиал в Азербайджане

Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) S.A.R.L. - дочерняя компания малайзийской государственной нефтегазовой компании Petronas - объявила о ликвидации филиала компании в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Измир, дом 8.

Компания Petronas Azerbaijan была зарегистрирована в 2015 году. Юридический адрес компании - город Баку, Хатаинский район, улица Кёвкеб ханум Сафаралиевой, дом 5, законный представитель - Нуруннаджва Бинти Мохд Арас.

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Версия на английском языке Malaysian oil and gas company's subsidiary closes its branch in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Malayziyanın neft-qaz şirkətinin törəməsi Azərbaycandakı filialını bağlayır

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