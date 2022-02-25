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"Дочка" Банка ВТБ в Азербайджане рассказала о влиянии санкций

"Дочка" Банка ВТБ в Азербайджане рассказала о влиянии санкций В связи с санкциями, наложенными США и Великобританией на российские банки, дочерняя компания ВТБ банка - Банк ВТБ (Азербайджан) рекомендовала клиентам - юридическим лицам временно воздержаться от любых операций и расчетов в долларах США и евро.
Финансы
25 февраля 2022 г. 16:42
Дочка Банка ВТБ в Азербайджане рассказала о влиянии санкций

В связи с санкциями, наложенными США и Великобританией на российские банки, дочерняя компания ВТБ банка - Банк ВТБ (Азербайджан) рекомендовала клиентам - юридическим лицам временно воздержаться от любых операций и расчетов в долларах США и евро.

Об этом сообщили в банке в ответ на запрос Report. По данным, банк в ближайшее время представит своим клиентам альтернативные решения.

"Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для проведения всех операций в национальной валюте на территории Азербайджана. Банк выполняет свои обязательства перед клиентами. Получение наличных возможно в любом банкомате и банках - партнерах на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что платежные карты ВТБ (Азербайджан) продолжают функционировать за рубежом, и обналичить средства можно в любой момент.

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Версия на азербайджанском языке Sanksiyalara məruz qalan "Bank VTB"nin Azərbaycandakı törəməsindən açıqlama

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