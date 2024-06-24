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"Дочка" Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций США

"Дочка" Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций США "Бэнк оф Чайна", российская "дочка" китайского Bank of China, который занимается платежами в юанях между Россией и КНР, приостановил операции с российскими банками из санкционного списка - SDN List США. Но банк продолжит работу с неподсанкционными кредитн
Финансы
24 июня 2024 г. 10:25
Дочка Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций США

"Бэнк оф Чайна", российская "дочка" китайского Bank of China, который занимается платежами в юанях между Россией и КНР, приостановил операции с российскими банками из санкционного списка - SDN List США. Но банк продолжит работу с неподсанкционными кредитными организациями.

Как передает Report, об этом "Коммерсант" рассказали несколько источников на финансовом рынке.

По оценкам экспертов, на "Бэнк оф Чайна" приходилась существенная часть трафика платежей между Россией и Китаем, хотя сейчас банк больше смещается в сторону небанковских посредников. Решение связано с опасениями вторичных санкций.

Ранее сообщалось, что США работают над санкциями против некоторых китайских банков. Структуры и граждане из КНР за последние полгода регулярно оказывались под американскими санкциями в отношении России, в том числе в очередном пакете ограничений, объявленном 12 июня.

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