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    Дочерняя структура PASHA Bank в Турции разместила облигации на 150 млн лир

    Последняя партия ценных бумаг на 40,5 млн лир реализована сегодня

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ PAŞA Yatırım Bankası, дочерняя структура PASHA Bank в Турции, сегодня завершила процесс размещения облигаций на 150 млн. лир, стартовавший 4 октября прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

    По информации, сегодня реализована последняя партия ценных бумаг на 40,5 млн лир. Их приобрели местные инвесторы. Облигации номиналом 100 лир и годовой доходностью 13,9% реализованы по 95,769 лир каждая. Срок обращения ценных бумаг – 116 дней. Дата погашения – 2 октября 2017 года.

    Напомним, что PAŞA Yatırım Bankası основан в конце 2014 - начале 2015 года после покупки ОАО PASHA Bank акций TAİB Bank, принадлежащего Aksoy Holding. Азербайджанская сторона контролирует 99,92% акций банка. 

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