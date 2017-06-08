Дочерняя структура PASHA Bank в Турции разместила облигации на 150 млн лир

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ PAŞA Yatırım Bankası, дочерняя структура PASHA Bank в Турции, сегодня завершила процесс размещения облигаций на 150 млн. лир, стартовавший 4 октября прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

По информации, сегодня реализована последняя партия ценных бумаг на 40,5 млн лир. Их приобрели местные инвесторы. Облигации номиналом 100 лир и годовой доходностью 13,9% реализованы по 95,769 лир каждая. Срок обращения ценных бумаг – 116 дней. Дата погашения – 2 октября 2017 года.

Напомним, что PAŞA Yatırım Bankası основан в конце 2014 - начале 2015 года после покупки ОАО PASHA Bank акций TAİB Bank, принадлежащего Aksoy Holding. Азербайджанская сторона контролирует 99,92% акций банка.