Дочерняя компания SOCAR завершила прошлый год с чистой прибылью в 11,5 млн манатов

Азербайджано-турецкое предприятие Azfen завершило 2023 год с чистой прибылью в 11,466 млн манатов.

Азербайджано-турецкое предприятие Azfen завершило 2023 год с чистой прибылью в 11,466 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это в 7,1 раза меньше по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году прибыль Azfen до налогообложения составила 14,286 млн манатов (в 7,3 раза меньше, чем в предыдущем году), а выплаты по налогу на прибыль - 2,821 млн манатов (в 8,3 раза меньше).

На 1 января этого года активы Azfen составили 276,573 млн манатов, что на 14% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании сократились в 3,3 раза - до 25,042 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 4,8% - до 251,531 млн манатов.

Компания Azfen была создана в 1996 году. Ее уставный капитал составляет 277 тыс. манатов. Учредителями компании являются Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (60%) и турецкая Tekfen İnşaat ve Tesisat Anonim Şirketi.