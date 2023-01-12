Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxchıvan Bank

Наблюдательный совет ОАО Naxchıvan Bank вновь сформирован.

Наблюдательный совет ОАО Naxchıvan Bank вновь сформирован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, председатель Наблюдательного совета Асадулла Искендеров освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Биннат Новрузов. Бывший председатель избран членом совета, вместе с ним в совете будет представлен и Руфат Мамедов.

Кроме того, от должности были освобождены члены Наблюдательного совета Бахарханым Талыбова (дочь бывшего председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова) и Рифат Махмудов.

Напомним, что Naxchıvan Bank был создан в 2008 году и является единственным региональным банком в стране. Его уставный капитал составляет 94 млн манатов. Акционерами банка являются 4 физических лица, имена которых не разглашаются.